La commedia di Filodosso

Oggi alle 18, al teatro Rasi di Ravenna, è in programma ’Ladi, ovvero: le fatiche della Virtù’, una lettura teatrale della Philodoxeos fabula di Leon Battista Alberti. Lo spettacolo nasce nel sesto centenario dalla sua prima stesura e in occasione dell’uscita della nuova traduzione italiana dellaa cura di Alberto Giorgio Cassani (Aragno editore, 2024). Regia e voce di Gianfranco Tondini. Intanto, domani non sarà in programma la messa in scena di ’Lettere a Bernini’, che si svolge sempre al Rasi fino al 15 dicembre (oggi sipario alle 15.30).