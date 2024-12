Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni raddoppiate all'Università di San Marino: nuove partnership e necessità di uno studentato

in pochi anni leai corsi di laurea magistrali dell’degli Studi della Repubblica di San. Ad annunciarlo è il rettore Corrado Petrocelli, intervenuto a Palazzo Pubblico durante un’audizione della Commissione consiliare Affari Costituzionali e Istituzionali. Commissione nella quale Petrocelli ha anche informato l’aula su alcuneinternazionali e sulle relazioni con i ministeri italiani, oltre a ribadire l’esigenza di unoin grado di allineare l’ateneo alle attese della comunità accademica internazionale. Proprio in questa settimana, secondo quanto illustrato, "l’riceverà la visita dei rappresentanti dell’agenzia esterna di valutazione ‘Institutional Evaluation Program’ – dice – sul Titano per verificare la presenza degli standard richiesti all’ateneo nel progressivo percorso che lo sta affermando nello scenario europeo e globale".