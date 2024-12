Biccy.it - Helena fa scoppiare il putiferio: “Il tuo agente farà i soldi con te”

Nella casa del Grande Fratello ieri sera stavano per volare i piatti e al centro della cena infuocata ancora una volta c’eranoPrestes e Shaila Gatta. Tutto è iniziato per un gioco del GF, che ha fatto una richiesta ai concorrenti.Nel comunicato c’era scritto: “Grande Fratello vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo? Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto. Per i due più votati ci saranno delle conseguenze che Grande Fratello vi svelerà al momento opportuno“.Le due gieffine più nominate sono statee Amanda e il GF ha comunicato loro la penitenza: “Siete stati sinceri e avete fatto le vostre scelte. Le più votate sono:e Amanda.