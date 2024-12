Game-experience.it - GTA 6, Rockstar non pubblica il nuovo trailer per un motivo ben preciso, lo rivela un ex sviluppatore

Leggi su Game-experience.it

Mike York, exdiGames che ha lavorato a GTA 5 e Red Dead Redemption 2, hato in un video per qualeil team di sviluppo americano non sta condividendo nuove informazioni su GTA 6, barricandosi dietro un silenzio assoluto.York ha quindi affermato cheGames non sta condividendo delle novità su Grand Theft Auto 6, incluso l’attesissimo2, per cercare di alimentare le discussioni tra i fan, ottenendo di conseguenza una sorta di marketing gratuito visto il gran chiacchierare online.Secondo l’exdel team, in quel dello studio hanno deciso sapientemente di non annunciare novità su GTA 6, senza condividere nemmeno la data in cui verràto il secondo ed attesissimodel gioco proprio per spingere la community a parlare delcapitolo della serie il più possibile.