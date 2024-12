Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Libano e ora Siria. L’Iran ha perso potere e ora torna l’incubo dell’arma nucleare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E ora Teheran che farà? I duri colpi inferti a Hamas a, la decapitazione delle milizie di Hezbollah e ora la caduta del regimeno con Assad in fuga impongono una riflessione al nemico giurato di Israele. In circa tre mesiinfatti hala profondità strategica che proiettava il suofino al Mediterraneo, la vera arma che per decenni gli aveva consentito di tenere testa alla potenza americana e a Tel Aviv. Ora la scelta potrebbe cadere su un’altra arma, quella, la sola, come insegna l’esempio della Corea del Nord, che renderebbe intoccabile la Repubblica islamica.Teheran avrebbe fatto progressi dal 2018, anno in cui gli Usa, sotto l’amministrazione Trump, si ritirò dall’accordo sui controlli Onu sull’energia atomica iraniana sottoscritto nel 2015 a Vienna con i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza – Cina, Francia, Russia, Regno Unito, oltre agli Stati Uniti – più Germania e Ue.