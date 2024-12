Lapresse.it - Francia, tempesta Darragh colpisce Bretagna e Normandia: venti a oltre 100 km/h

50 mila abitazioni senza elettricità inper il passaggio della. Lo ha riferito il gestore della rete elettrica Enedis. Raffiche di vento tra i 100 e i 130 km orari hanno colpito già sabato le coste occidentali causando numerose interruzioni sulla rete elettrica, spesso legate alla caduta di alberi sui cavi. Isono rimasti forti domenica mattina soprattutto in, rendendo difficile gli interdei tecnici mobilitati da Enedis. Il gestore ha messo in guarda dai pericoli legati ai cavi elettrici a terra e ha ricordato di non toccarli e di non toccare gli oggetti in contatto con una linea elettrica.