Okasa Falconara 5 Lazio 2 Okasa : Sestari, Bordacchini, Martín Cortés, Pereira, Elpidio, Ferrara, Gaspari, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Balardin. All. Domenichetti Lazio: Pepe, Umbro, Barca, Pascual, Pantano, Ruffini, Siclari, Conticelli, Gurrieri, Jokisalo, Colucci, Vanessa. All. Chilelli Reti: 10’14’’ Martín Cortés (OF), 15’44’’ Sestari (OF), 20’11’’ Balardin (OF), 33’02’’ Pereira (OF), 37’33’’ e 38’54’’ Pascual (L), 39’21’’ Praticò (OF). Ammonite: Vanessa (L), Ferrara (OF), Martín Cortés (OF). Espulsa Ferrara al 38’ L’Okasa Falconara vola in semifinale di Coppa Italia ma dovrà fare a meno di capitan Ferrara, espulsa nei minuti finali della gara contro la Lazio per doppia ammonizione. Peccato perché le falchette erano riuscite a regolare le avversarie grazie a una partita attenta e con un risultato mai in discussione. Sport.quotidiano.net - Futsal serie A femminile, Okasa controlla la partita dall’inizio alla fine. Peccato per l’espulsione della Ferrara. Bisognerà conquistare la finale senza di lei. Falconara stende la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia Leggi su Sport.quotidiano.net : Sestari, Bordacchini, Martín Cortés, Pereira, Elpidio,, Gaspari, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Balardin. All. Domenichetti: Pepe, Umbro, Barca, Pascual, Pantano, Ruffini, Siclari, Conticelli, Gurrieri, Jokisalo, Colucci, Vanessa. All. Chilelli Reti: 10’14’’ Martín Cortés (OF), 15’44’’ Sestari (OF), 20’11’’ Balardin (OF), 33’02’’ Pereira (OF), 37’33’’ e 38’54’’ Pascual (L), 39’21’’ Praticò (OF). Ammonite: Vanessa (L),(OF), Martín Cortés (OF). Espulsaal 38’ L’in semidima dovrà fare a meno di capitan, espulsa nei minuti finaligara contro laper doppia ammonizione.perché le falchette erano riuscite a regolare le avversarie grazie a unaattenta e con un risultato mai in discussione.

