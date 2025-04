Ilgiorno.it - Lotta all’azzardo. Sigillate sei slot

Apposti i sigilli a seimachine risultate illegali a Gazzada Schianno, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla tutela della legalità e della sicurezza della comunità. A carico dei gestori sono state applicate sanzioni amministrative per decine di migliaia di euro. I controlli della Polizia annonaria hanno permesso di accertare l’installazione non autorizzata dei sei apparecchi. L’intervento ha interessato zone strategiche vicine a luoghi sensibili come oratori, centri aggregativi e strutture sanitarie con l’obiettivo di prevenire la ludopatia e tutelare le economie familiari. "L’intervento sanzionatorio disposto dal nostro Comune dimostra l’attenzione che poniamo sul problema dell’azzardo", conferma il sindaco Stefano Frattini.