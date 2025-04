Ilrestodelcarlino.it - "Dove finisce la terra dell’ex deposito Start?"

Un cantiere tenuto sotto controllo quello all’ex, in viale Indipendenza,le ruspe sono al lavoro per la realizzazione di un nuovo supermercato. Dopo l’acquisto della struttura (venduta daa luglio 2020 per 4 milioni di euro), la società Gross Invest srl ha infatti dato il via al cantiere, che lascerà il posto ad un nuovo ipermercato targato ‘Si con te’. Secondo il progetto, portato avanti dalla ditta maceratese Gi costruzioni, si tratterà di un supermercato con una superficie di 1.560 metri quadrati, con uffici al piano superiore e aree per la sosta: un parcheggio pubblico, a raso, della superficie di 1.212 metri quadrati, e due parcheggi privati, di cui uno di 2.544 metri quadrati a raso e un altro into di 2.255 metri quadrati. Dopo la partenza a novembre 2024, ora la cittadinanza comincia a intravedere, dalle reti del cantiere, i primi risultati dei lavori.