Gamerbrain.net - InZoi: Come trasformare oggetti usati in profitto con il Pocket Market

Leggi su Gamerbrain.net

In, ogni oggetto racconta una parte della tua storia. Che si tratti di un regalo bizzarro, di una creazione fatta con passione o di un prototipo uscito dalla stampante 3D, ogni oggetto accumulato può essere trasformato in qualcosa di più: valore. Il gioco offre due sistemi principali per farlo: la vendita di seconda mano e il. Capirefunzionano è essenziale per migliorare la gestione dell’inventario e far crescere la tua economia personale.Forse potrebbe interessarti anchedonare per aumentare il tuo KarmaVendita di seconda mano: liberare spazio e guadagnare in modo sempliceSe hai la casa piena didecorativi che non ti servono più, la vendita di seconda mano è il modo più diretto per disfartene. Funzionaun vero mercatino casalingo: sposti l’oggetto all’esterno del lotto e lo rendi visibile ai passanti.