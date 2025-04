Torna il Vinitaly | la sfida degli imprenditori a dazi burocrazia e ideologie

Vinitaly 2025 si apre a Verona tra dazi USA e ostacoli UE: 4mila aziende presenti, focus su export, resilienza e mercati emergenti. Il vino italiano resiste tra burocrazia, ideologia e sfide globali Ilgiornale.it - Torna il Vinitaly: la sfida degli imprenditori a dazi, burocrazia e ideologie Leggi su Ilgiornale.it Il2025 si apre a Verona traUSA e ostacoli UE: 4mila aziende presenti, focus su export, resilienza e mercati emergenti. Il vino italiano resiste tra, ideologia e sfide globali

Torna il Vinitaly: la sfida degli imprenditori a dazi, burocrazia e ideologie. Vinitaly in Calabria, l’assessore Gallo: così abbiamo vinto una sfida eccezionale, ecco i numeri di una regione che ha fame di emergere. Coronavirus, parla un imprenditore italiano a Shangai. Buone pratriche e sfide tra studenti al Vinitaly. Ne parlano su altre fonti

Torna il Vinitaly: la sfida degli imprenditori a dazi, burocrazia e ideologie - Il Vinitaly 2025 si apre a Verona tra dazi USA e ostacoli UE: 4mila aziende presenti, focus su export, resilienza e mercati emergenti. Il vino italiano resiste tra burocrazia, ideologia e sfide global ... (ilgiornale.it)

Vinitaly and the City,torna kermesse che lancia salone di Verona - Torna da domani a domenica 6 aprile Vinitaly and the City, l'anima pop del Salone internazionale dei vini e distillati che, ogni anno, trasforma Verona nella capitale dei wine lover e degli appassiona ... (msn.com)

Torna il Vinitaly tra ansie e speranze: scenario incerto a causa dei dazi ma numeri da record - È questa la mission emersa nella presentazione di quella che si propone come l’edizione dei record del Vinitaly. I numeri della più grande agenda business del made in Italy enologico ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)