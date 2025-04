VIDEO | Migliaia di luci nel silenzio: così Messina ha ricordato Sara Campanella.

In migliaia a Messina per Sara Campanella, la mamma alla fiaccolata: “Grazie a chi le dà voce”.

Messina, in migliaia in piazza per Sara.

Migliaia di luci a Messina per Sara, una collega: «Era fantastica, lui taciturno».

Messina - Sara Campanella, in migliaia alla fiaccolata promossa da Unime.

Messina – Sara Campanella, in migliaia alla fiaccolata promossa da Unime.