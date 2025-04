Sport.quotidiano.net - I nostri approfondimenti. L’influenza della cultura pop sull’avvicinamento alle arti marziali: da Karate Kid a Van Damme

Lapop ha sempre avuto un forte impatto nell’avvicinare i giovani. "La televisione aiuta molto a far sì che i bambini e i ragazzi si affaccino al mondo delle, i famosiKid oppure ultimamente Cobra Kai ne sono un esempio, anche se queste rappresentazioni non riflettono sempre la realtà dell’namento", afferma Enrico Esterasi. "Io stesso ho intrapreso questo percorso fortemente ispirato da film, libri e fumetti, il manga Shamo su tutti", ammette Juri Villani. Mn Meoni, influenzato dai film di Jean-Claude Vane da manga cult come Dragon Ball e Ken il Guerriero, evidenzia come queste opere trasmettano valori come sacrificio, disciplina e perseveranza. Pietro Falco nota un’evoluzione nella rappresentazione mediatica, dove lenon sono più viste come sport violenti, ma come pratiche che contribuiscono al miglioramento fisico e mentale.