Nuoto, sei cussini brillano alle finali nazionali di Riccione.

Lo stadio deldiè stato teatro dei CriteriaGiovanili, la competizione che ha visto sfidarsi i migliori 30 atleti italiani per anno di nascita in vasca corta. Tra i protagonisti anche il Cus Ferrara, con sei qualificati: tre ragazze e tre ragazzi. Le prime a scendere in acqua sono state le junior e ragazze. Matilda Tagliatti ha chiuso 24ª nei 100 rana, con un miglioramento di sei posizioni e ha conquistato un ottimo 10° posto nei 50 rana, sfiorando il podio per un solo decimo di secondo. Un risultato che premia il grande lavoro svolto negli ultimi due mesi, in cui ha abbassato il proprio personale di oltre un secondo. Alice Canella, al debutto in un campionato nazionale, ha brillato nel dorso, portando in finale 100 e 200 metri. Ha chiuso 14ª nei 100 con primato personale e 18ª nei 200, vicinissima al suo miglior tempo.