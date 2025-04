Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Vf Group Bardiani- Csf Faizanè, ecco la wild card per il Giro d’Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Rcs Sport ha ufficializzato leper iled il team modenese-reggiano della VF-CSFparteciperà al suo 43esimo. La formazione ha sempre avuto come obiettivo non solo la partecipazione, un traguardo che quest’anno carica di entusiasmo, anche grazie al secondo anno consecutivo di VFcome main sponsor, azienda modenese specializzata nelle grandi opere edilizie. Ovvia la soddisfazione della Vf: "Essere per il secondo anno consecutivo il main sponsor di una squadra storica della famiglia Reverberi è motivo di grande soddisfazione. Lo scorso anno è stata per noi un’esperienza straordinaria, culminata con le ottime prestazioni dei nostri giovani tra cui il promettente Giulio Pellizzari, che ha dimostrato tutto il valore del nostro progetto, aggiungendo il 18° posto nella classifica generale del pavullese Luca Covili.