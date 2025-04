Nintendo Switch 2 | Arriva Piranha Plant Camera la webcam per GameChat e minigiochi

Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno 2025, Arriva una nuova periferica ufficiale dal design sorprendente e irresistibile: la Piranha Plant Camera, una webcam USB-C a forma della celebre pianta carnivora di Super Mario. Il dispositivo sarà disponibile sin dal day one della console e promette di arricchire l'esperienza di gioco con nuove funzionalità social e interattive.Un accessorio dal design iconico e licenza ufficialeLa Piranha Plant Camera è stata avvistata nel catalogo del rivenditore tedesco Media Markt, con un prezzo fissato a €39,99, rendendola più economica di ben 20 euro rispetto alla versione standard della Switch 2 Camera, che sarà venduta a €59,99. Anche se non direttamente prodotta da Nintendo, la webcam è realizzata da HORI, noto per la qualità delle sue periferiche, ed è ufficialmente licenziata, con packaging a tema Nintendo Switch 2 e Super Mario.

