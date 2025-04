Ilgiorno.it - L’iniziativa Tutti al traguardo. Il numero dei neet dimezzato

Meno, la Provincia di Lecco fa scuola. I, cioè i giovani che non studiano, non lavorano e nemmeno cercano lavoro, sono in calo in provincia di Lecco, nonostante i postumi della pandemia di Covid: nel 2013 erano 7mila, ora 3.500. Un percorso lungo e non ancora concluso quello per arrivare a un simile risultato, ma la strada intrapresa è certamente quella giusta, anzi tra le migliori a livello nazionale. Il progetto Game Upi 2.0al, non uno di meno, nell’ambito dell’orientamento personale e professionale è stato infatti riconosciuto il migliore in Lombardia, il secondo migliore in tutta Italia. L’obiettivo è ridurre ulteriormente la dispersione scolastica, valorizzare le competenze digitali e tecniche e appunto abbattere ancora di più ildi, già sceso dal 15 al 5% tra i giovani che hanno tra i 15 e 19 anni.