Tutto parte da una biblioteca di Bologna dove, durante una visita scolastica da parte di una classe, una studentessa ha scelto quale libro da leggere il terzo libro della saga Heartstopper di Alice Oseman, che descrive l'inizio della relazione affettiva tra due ragazzi.

Il libro di narrativa che racconta di una relazione affettiva tra due ragazzi dello stesso sesso, è polemica. Lega presenterà interrogazione, 50 genitori difendono il libro.

