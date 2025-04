La rischiosa guerra commerciale di Donald Trump

Internazionale.it - La rischiosa guerra commerciale di Donald Trump Leggi su Internazionale.it La strategia dei dazi punta a ridisegnare gli equilibri globali forzando nuovi accordi. Ma nel mondo multipolare di oggi il rischio è che la pressione economica si trasformi in isolamento. E potrebbe colpire proprio gli Stati Uniti. Leggi

