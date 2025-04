Questo è per Shaila Lorenzo il gesto all’improvviso e gli Shailenzo senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

La rottura traSpolverato eGatta continua a far parlare, specialmente tra i fan che avevano visto nei due ex gieffini – ribattezzati affettuosamente “” – una coppia da copertina. A scuotere gli animi è stato il sorprendente epilogo della loro relazione, consumatosi in diretta televisiva durante la finale del Grande Fratello il 31 marzo. Una fine che, per, è arrivata come un fulmine a ciel sereno.ha scelto di mettere un punto definitivo alla loro storia dopo mesi di incertezze e tira e molla, dichiarando pubblicamente di aver ritrovato sé stessa e una nuova consapevolezza durante il periodo passato fuori dalla Casa. Una presa di posizione netta, che ha lasciatospiazzato. Fino a quel momento, il modello era convinto che, una volta usciti dal reality, ci sarebbe stata una possibilità per ricominciare.