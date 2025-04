Financial Forum conclusa la quarta edizione

conclusa la quarta edizione del Financial Forum, quest’anno ospitato in Assolombarda. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti e 80 Speaker: Chief Financial Officer, Finance Director, Chief Risk Officer di alcune tra le principali aziende italiane e multinazionali. Una giornata di confronto sui temi più attuali dell’innovazione finanziaria, con particolare attenzione .L'articolo Financial Forum, conclusa la quarta edizione proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –ladel, quest’anno ospitato in Assolombarda. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti e 80 Speaker: ChiefOfficer, Finance Director, Chief Risk Officer di alcune tra le principali aziende italiane e multinazionali. Una giornata di confronto sui temi più attuali dell’innovazione finanziaria, con particolare attenzione .L'articololaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Financial Forum, conclusa la quarta edizione. Financial Forum, conclusa la quarta edizione. Financial Forum, conclusa la quarta edizione. Usa-Russia, "tre passi avanti" nei colloqui Washington-Mosca: riparte il dialogo. Formazione, le co-intelligenze al centro della quarta edizione del Learning Forum. Più green e sostenibile, l’altra faccia del business funebre. Ne parlano su altre fonti

Financial Forum, conclusa la quarta edizione - Una giornata di confronto sui temi più attuali dell’innovazione finanziaria, con particolare attenzione alla 'co-intelligenza' come nuovo paradigma per affrontare il futuro ... (msn.com)

L'ULTIMO NUMERO - Marzo 2025 ODIATE - A nominare cartoline o figurine oggi sembra di parlare di preistoria. A parlare di terzini in un tempo in cui si bestemmia di “braccetti” peggio ancora. Ma in quel calcio di figurine, cartoline inviat ... (ilfattoquotidiano.it)

La quarta edizione del Financial Forum: si parla di co-intelligenza e futuro della finanza - Il Financial Forum 2023 ha riunito oltre 400 esperti per discutere di innovazione finanziaria, co-intelligenza e impatti normativi, evidenziando il ruolo evolutivo del CFO nell'era digitale. (gaeta.it)