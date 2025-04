Artena via Giulianello sempre più pericolosa Due incidenti in poche ore

Due incidenti nel giro di due giorni con feriti ed auto distrutte. Questa è la situazione che si è ripetuta nelle ore scorse ad Artena, nel sud della provincia di Roma, nel pericoloso incrocio tra via Giulianello e via della Carrara. Una situazione che si fa sempre più preoccupante per gli.

