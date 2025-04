Calcionews24.com - Bologna Napoli, Ulivieri: «Gara affascinante, ecco quale sarà la chiave tattica; Italiano è cresciuto, Conte? Non lo scopro io»

Leggi su Calcionews24.com

, le parole di Renzosulla sfida decisiva per il percorso di entrambe le squadre: quarto posto per i rossoblù, Scudetto per i partenopei Renzoha rilasciato una intervista a La Repubblica in vista della sfidadi lunedì sera, una sfida decisiva inChampions per i rossoblù e per .