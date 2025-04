Tvzap.it - Andrea Sempio, l’incredibile circostanza: per cosa era indagato prima di Chiara Poggi

: pereradieraper un altro reatodi finire nuovamente coinvolto nell’omicidio di. Laemerge dalle carte depositate all’ufficio del gip Daniela Garlaschelli in vista dell’incidente probatorio del 9 aprile, quando il Dna diverrà confrontato con il cromosoma Y trovato sulle unghie della vittima e con gli eventuali profili genetici da individuare sui reperti mai presi in esame. ( dopo le foto)Leggi anche: “Sono stati giorni duri”: la famosa cantante ricorda la mamma morta da pocoLeggi anche: Auto si ribalta in piena notte, ma quando arrivano i soccorsi accade l’impensabile: pereradiScrive «Il Tempo»: “di delineare l’iter giuridico dell’iscrizione dinel registro degli indagati per un’accusa diversa dal delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, è necessario chiarire come la procedura per poter di nuovo indagare la stessa persona a seguito di un’archiviazione (eera già stato archiviato due volte dal 2016), prevede la pronuncia del gip, che in questo caso aveva rigettatola richiesta della Procura di nuove indagini, tanto che i magistrati si sono rivolti alla Cassazione per poter tornare a indagareper l’omicidio di”.