lettori: il futuro delle nostre finanze e della nostra economia. Domani infatti approderà in edicola, fresco di stampa, il primo numero di “Moneta”, il nuovo settimanale dedicato a Pmi, innovazione, gestione del risparmio e mercati finanziari, che sarà distribuito ogni sabato con Il Giornale, Libero e Il Tempo. Liberoquotidiano.it - Arriva "Moneta": l'economia e la finanza che non avete mai letto Leggi su Liberoquotidiano.it In un mondo travolto dalle fake news, dall'informazione smozzicata e confusa dei social e dalla crisi inarrestabile dei quotidiani e di tutti i media tradizionali che raccontano i fatti con criteri di professionalità e competenza, ogni nuova iniziativa editoriale è una buona notizia. Lo è ancor di più quando a vedere la luce è un prodotto che non solo andrà ad arricchire l'offerta informativa del nostro gruppo, ma che ci guiderà, in un mondo che sta cambiando alla velocità della luce, proprio sui temi che più stanno in queste settimane preoccupando i nostriri: il futuro delle nostre finanze e della nostra. Domani infatti approderà in edicola, fresco di stampa, il primo numero di “”, il nuovo settimanale dedicato a Pmi, innovazione, gestione del risparmio e mercati finanziari, che sarà distribuito ogni sabato con Il Giornale, Libero e Il Tempo.

La lettera di Larry Fink agli investitori: «Il dollaro potrebbe non essere più moneta di riserva mondiale. E a sostituirlo potrebbe essere il bitcoin». Scotti: «L'Euro digitale serve a difendere la sovranità monetaria europea». Coniata la moneta per la presidenza italiana del G7. Cipollone (BCE): euro digitale rafforza competitività, resilienza e autonomia. Moneta da 7,50 euro in arrivo? Dove è stata coniata e perché i collezionisti ne fanno incetta.

