Ercolano, strage nella fabbrica abusiva di fuochi: due arresti dopo l'esplosione del 18 novembre

– I Carabinieri della Tenenza dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone ritenute coinvolte nelche, lo scorso 182024, provocò la morte di tre giovani in un’abitazione di via Patacca, adibitamente adid’artificio.Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, che coordina le indagini sul tragico episodio. Le accuse a carico degli indagati riguardano diversi reati connessi allazione illecita di esplosivi e alla gestione non autorizzata dell’impianto.I fatti, avvenuti nel cuore di un’area residenziale, avevano scosso profondamente la comunità locale.mesi di accertamenti, rilievi tecnici e raccolta di testimonianze, gli inquirenti hanno ricostruito le responsabilità che hanno portato all’arresto dei due sospettati.