Calciomercato.it - Dispetto alla Juve, Paratici piazza subito il colpo: c’è il grande ritorno al Milan

Leggi su Calciomercato.it

L’arrivo dell’ex dirigente bianconero può portare al clamorosoin rossonero:sua vecchia squadraOrmai il dado è tratto: Fabioè ormai la scelta delper il nuovo di direttore sportivo. Con l’exntus la trattativa è nella fase conclusiva e il dirigente è già al lavoro per pianificare la prossima stagione.il: c’è ilal(LaPresse) – Calciomercato.itha avuto diversi incontri per decidere il nuovo allenatore, una scelta importante per stabilire poi i piani per il calciomercato. Sarà un’estate particolare con diverse cessioni, anche importanti: Theo Hernandez soprattutto, ma anche Maignan sono i due big che potrebbero lasciareo in estate. Cessioni a cui faranno seguito acquisti altrettanto importanti ed allora viene spontaneo iniziare ad immaginare quale potrebbe essere ilda novanta del primo mercato rossonero di Fabio