Perugiatoday.it - "Generare libertà" di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti apre il ciclo di incontri "Speranza senza confini"

Leggi su Perugiatoday.it

Libreria delle Volte, in collaborazione con la diocesi di Perugia-Città della Pieve propone una serie didal titolo "". Primo incontro in programma è per venerdì 4 aprile 2025, ore 21.15 con la presentazione del libro "" alla predegli autori.