Serie A i talenti pronti per una big | Milan ti piace qualcuno? | VIDEO

Dal podcast 'OnlyFanta' de 'La Gazzetta dello Sport', ecco tanti talenti della Serie A pronti al grande salto in un top club: Milan vigile! Dal podcast 'OnlyFanta' de 'La Gazzetta dello Sport', ecco tanti talenti che si stanno mettendo in mostra in Serie A e che sembrerebbero già pronti per il grande salto in una big del nostro calcio. Chissà quale tra questi è finito nel mirino del Milan. Guarda il VIDEO!

Serie A, i talenti pronti per una big: Milan, ti piace qualcuno? | VIDEO. Tra presente e futuro, i talenti della Serie A pronti a diventare grandi. C'è una nuova generazione di talenti pronti a brillare: l'Italia si prepara a sfidare l'Europa. I 5 talenti che dal Sudamerica possono arrivare in Serie A. Lionel Scaloni, CT dell'Argentina: "Vi anticipo che convocherò a sorpresa un giovane dalla Serie A". Ciammaglichella e non solo: i talenti Toro pronti a debuttare con Vanoli. Ne parlano su altre fonti

