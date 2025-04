Sport.quotidiano.net - L’evento. L’intensa visita di Sara Simeoni a Forlì fra Libertas e Panathlon

Una giornata speciale, tutta forlivese, per l’olimpionica di Mosca ’80 – ma anche due volte argento e il record del mondo a 2,01 metri –, una delle atlete più amate della storia azzurra. Prima al Gotti con i piccoli sportivi della, poi la serata con ilClub: un giorno intero per la, una giornata tutta da ricordare per giovani atleti della Scuola di Atletica, ma anche per le signore e i signori del. Per i ragazzi della, la presenza dinon è stata solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità unica di incontrare una leggenda dello sport. La campionessa, legata da una profonda amicizia con Giuliana Amici, ha condiviso con i ragazzi la sua esperienza e la sua passione per l’atletica. L’entusiasmo era palpabile: i partecipanti si sono accalcati attorno a lei per immortalare il momento con foto e richiedere autografi, ai quali la campionessa ha risposto con grande disponibilità.