Lanazione.it - Demos: «Parola d’ordine Sicurezza, Decoro, Accoglienza»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 aprile 2025 –: «» Casa dei Popoli, Formazione, L.S.U. Ben Essere per AREZZO Città della PACE. La“ accogliere “ deriva dal latino colligere “ raccogliere “, si tratta dunque di unache già di per sé dà l’idea dell’apertura e dell’ospitalità: chi o cosa si raccoglie viene fatto entrare nel proprio mondo. Certo poi, chi viene accolto deve tenere una condotta in linea con la legislazione vigente del Paese in cui si inserisce. Al contrario, gli episodi di micro e macro criminalità, ascrivibili a tutte le comunità ad iniziare da quella italiana, avvenuti nella nostra città descrivono una situazione che va prevenuta ed è questione da affrontare con politiche sociali che attraversano tutta la nostra società aretina. Lanon è, per, solo questione di migranti.