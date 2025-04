Virtus è come una finale I tifosi ci sapranno aiutare

Virtus Imola. Vincendo i ragazzi di Gianluigi Galetti centrerebbero la matematica permanenza in categoria. Due punti per certificare la prima meta stagionale, si parte sempre da una salvezza e poi si vola verso arrivi più ambiziosi. Sarà una V imolese ancora acciaccata e limitata dalle defezioni: se non ci saranno novità potrebbe rientrare per pochi minuti Anaekwe, quasi certamente fuori dai giochi sia Masciarelli che Kadjividi. La permanenza in categoria è li a portata di mano: "La salvezza – commenta il direttore generale Gabriele Torreggiani – è l’obiettivo di minima di ogni annata agonistica, per come si sono messe le cose durante l’anno è qualcosa di importante da portare a casa. Sport.quotidiano.net - "Virtus, è come una finale. I tifosi ci sapranno aiutare" Leggi su Sport.quotidiano.net La gara di domani sera con Saronno (palla a due ore 20.30) è un crocevia molto importante nella stagione dellaImola. Vincendo i ragazzi di Gianluigi Galetti centrerebbero la matematica permanenza in categoria. Due punti per certificare la prima meta stagionale, si parte sempre da una salvezza e poi si vola verso arrivi più ambiziosi. Sarà una V imolese ancora acciaccata e limitata dalle defezioni: se non ci saranno novità potrebbe rientrare per pochi minuti Anaekwe, quasi certamente fuori dai giochi sia Masciarelli che Kadjividi. La permanenza in categoria è li a portata di mano: "La salvezza – commenta il direttore generale Gabriele Torreggiani – è l’obiettivo di minima di ogni annata agonistica, persi sono messe le cose durante l’anno è qualcosa di importante da portare a casa.

"Virtus, è come una finale. I tifosi ci sapranno aiutare". Ivanovic: «La squadra ha bisogno del sostegno dei tifosi». Virtus Shengelia e tifosi: la ricetta per rialzarsi. Basket, Coppa Italia: EA7, tifosi in massa alla semifinale contro Brescia. Mannion-Dimitrijevic garanzia per Messina. Il Vicenza dà spettacolo: tre gol alla Virtus e il Padova ora è più vicino. La Unahotels crolla nel finale contro la Virtus Bologna: 57-69. Ne parlano su altre fonti

"Virtus, è come una finale. I tifosi ci sapranno aiutare" - Basket B Nazionale Domani sera arriva Saronno, gara clou per la salvezza. Il dg Torreggiani: "L’obiettivo minimo è a un passo. Io sogno ancora i play in". (msn.com)

Virtus Bologna, l’ira dei tifosi: duro striscione contro società e giocatori - Comparsi nella notte davanti alle sede di via dell’Arcoveggio a firma dei Forever Boys dopo le ultime due pesanti sconfitte ... (msn.com)

Napoli risorge, Valli dopo la Virtus: «Club e tifosi ci hanno sostenuto per raggiungere questa vittoria» - Gli azzurri battono la Virtus Bologna al termine di una gara giocata con determinazione ... e ringrazio tutti i presenti che ci hanno sostenuto dal primo minuto, sia che la lotta per la salvezza è ... (pianetabasket.com)