Sport.quotidiano.net - È corsa a quattro per la D. Tropical e Pietracuta ci sono

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un testa a testa che non finisce di appassionare. È quello che sta andando in scena nel girone B del campionato di Eccellenza. A correre verso la serie D, fianco a fianco,Mezzolara eCoriano. Con gli stessi punti (57) quando mancano tre giornate al termine della regular season. E con gli emiliani favoriti dagli scontri diretti. Ma c’è ancora un po’ di tempo per rimettere le cose su una strada diversa e questo in casalo sanno. In 270 minuti la squadra di Scardovi proverà a rimettersi in testa, dove del resto è stata per gran parte della stagione. Solarolo, Vis Novafeltria e Medicina Fossatone le squadre che la squadra di Coriano troverà sulla propria strada. Con un solo match, il derby con il Novafeltria, da giocare davanti al pubblico amico del rinnovato stadio ’Grandi’.