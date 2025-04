Sport.quotidiano.net - Valsa, missione Europa. C’è l’imprevedibile Padova

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Alessandro TrebbiTorna in campo domani contro l’ultima ‘underdog’ capace di batterla laGroup Modena, in un match di esordio del girone per il quinto posto che dirà molto sull’atteggiamento col quale i gialloblù affronteranno quest’ultima spiaggia per la qualificazione europea e che quindi potrà dare una visione anche sul futuro nella piccola competizione che chiuderà la stagione.è squadra che, come ogni anno, unisce esperienza (leggasi Falaschi al palleggio) a gioventù esuberante e nuove scommesse. Tra queste il reinserimento in rosa di Alberto Polo, il giocatore che quattro anni fa a Piacenza era stato fermato e poi squalificato per doping (risultato positivo a un mix di meldonium e testosterone) e che scontata la sua squalifica è stato ceduto dalla Gas Sales Piacenza proprio alla sua società di origine, quella che l’ha lanciato, ovvero la Soneparcon la quale tornerà in campo in un match ufficiale a oltre quattro anni di distanza dall’ultimo giocato.