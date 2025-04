Adolescence e The Studio due serie in antitesi girate in piano sequenza per le stesse identiche ragioni

serie di Netflix e di Apple TV+ si basano su un presupposto stilistico analogo. In questi giorni si sta parlando di parecchie serie. Tra Scissione, 1923 e The White Lotus, solo per citare i casi più eclatanti, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta. Ma le tre citate sono tutte produzioni che giocavano relativamente sul sicuro: sono nuove stagioni che riprendono le fila di storie già popolari e amate, anche nel caso di The White Lotus in cui c'è una commistione di trama antologica e orizzontale. A sorprendere davvero sono state un paio di nuove arrivate, una Adolescence disponibile su Netflix e l'altra, The Studio, su Apple TV+. Due produzioni che, sulla carta, . Movieplayer.it - Adolescence e The Studio, due serie in antitesi girate in piano sequenza per le stesse identiche ragioni Leggi su Movieplayer.it Trattano temi profondamente differenti, eppure ladi Netflix e di Apple TV+ si basano su un presupposto stilistico analogo. In questi giorni si sta parlando di parecchie. Tra Scissione, 1923 e The White Lotus, solo per citare i casi più eclatanti, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta. Ma le tre citate sono tutte produzioni che giocavano relativamente sul sicuro: sono nuove stagioni che riprendono le fila di storie già popolari e amate, anche nel caso di The White Lotus in cui c'è una commistione di trama antologica e orizzontale. A sorprendere davvero sono state un paio di nuove arrivate, unadisponibile su Netflix e l'altra, The, su Apple TV+. Due produzioni che, sulla carta, .

Adolescence e The Studio, due serie in antitesi girate in piano sequenza per le stesse identiche ragioni. Adolescence entra nelle scuole del Regno Unito. Adolescence fa male a tutti e ai genitori anche di più. Com'è stata girata Adolescence ? Il dietro le quinte della serie del momento. Adolescence 1×02 – Episode 2. Il pedagogista Daniele Novara: «Troppe neurodiagnosi sui ragazzi. La serie Netflix "Adolescence"? Storie al limite create per l'audience». Ne parlano su altre fonti

Adolescence e The Studio, due serie in antitesi girate in piano sequenza per le stesse identiche ragioni - In questi giorni si sta parlando di parecchie serie. Tra Scissione, 1923 e The White Lotus, solo per citare i casi più eclatanti, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta. Ma le tre citate sono tutte pr ... (msn.com)

Nuove serie in arrivo: Adolescence e The Studio, tra dramma e satira dell’industria cinematografica - Due nuove serie, "Adolescence" con Owen Cooper e "The Studio" con Seth Rogen, si distinguono per l'uso innovativo dei piani sequenza, offrendo esperienze narrative uniche su Netflix e Apple TV+. (ecodelcinema.com)

Adolescence, 5 serie tv da vedere se ti è piaciuta - Basata sull'omonimo romanzo di William Landay Defending Jacob, In difesa di Jacob vede Chris Evans e Michelle Dockery nei panni di due genitori ... è simile a quella di Adolescence, ma il tono ... (tg24.sky.it)