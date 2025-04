Iltempo.it - Respinto il testo conclusivo, clamoroso al Sinodo: i vescovi si spaccano su donne e gay

Leggi su Iltempo.it

Colpo di scena alsulle Chiese in Italia che si è chiuso ieri in Vaticano dopo tre giorni di discussioni serrate e non prive di momenti ad alta tensione. L'assemblea composta da oltre mille delegati, la metà dei quali laici, ha infattiilfinale preparato dagli uffici della Conferenza episcopale italiana, e fortemente voluto da Papa Francesco, che comprendeva aperture su temi scottanti come il riconoscimento di nuovi ministeri femminili (la possibilità, cioè, che potessero essere ordinate delle “diaconesse”) o la menzione della comunità Lgbtq+ nei punti delche facevano riferimento all'«accompagnamento» nella comunità ecclesiale, un termine, anche quest'ultimo, fortemente criticato dalla base. Una vera e propria rivolta interna quindi, che ha lasciato visibilmente amareggiato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, tanto da indurlo a sconvocare immediatamente l'assemblea deiitaliani fissata per maggio.