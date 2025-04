Prima gli scippi poi la fuga | inseguiti e arrestati dopo 20 chilometri

Prima gli scippi, uno tentato e altri due riusciti, poi la rocambolesca fuga in auto: inseguiti per 20 chilometri, da Rivoltella del Garda fino a Calcinato, sono stati arrestati dai carabinieri. In manette due uomini classe 1972 e 1981, italiani e originari della provincia di Bergamo, già noti. Bresciatoday.it - Prima gli scippi, poi la fuga: inseguiti e arrestati dopo 20 chilometri Leggi su Bresciatoday.it gli, uno tentato e altri due riusciti, poi la rocambolescain auto:per 20, da Rivoltella del Garda fino a Calcinato, sono statidai carabinieri. In manette due uomini classe 1972 e 1981, italiani e originari della provincia di Bergamo, già noti.

