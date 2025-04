Ilrestodelcarlino.it - Il male oscuro del disagio giovanile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per affrontare efficacemente ilche spesso sfocia nella violenza è fondamentale investire in programmi di supporto psicologico e sociale. Questi programmi devono essere accessibili a tutti i giovani, indipendentemente dalla loro situazione economica o sociale. Il supporto psicologico può aiutare a sviluppare strategie efficaci, migliorare la loro autostima e affrontare le sfide della vita in modo più resiliente. Inoltre il supporto sociale può offrire un senso di comunità e appartenenza, riducendo i sentimenti di isolamento e solitudine. Raffaele Amendola Risponde Beppe Boni Quasi sempre i più violenti sono i più fragili, i ragazzi che vivono unsociale non li dimostrano nella quotidianità ma con gesti sconsiderati. Ilssere psicologico e sociale, che fino a qualche anno fa si manifestava prevalentemente nei momenti di passaggio della crescita, sono diventati oggi un rumore di fondo continuo, interessando fasce sempre più giovani della popolazione.