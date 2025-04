Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: si riparte dopo la bandiera rossa, lavoro compresso per i piloti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.36 Lo spagnolo ha perso la vettura in frenata toccando l’erba ed è partito per la tangente. Nessun problema per Alonso ma di nuovo sessione stoppata.08.35 Alonso è nella sabbia di curva 9. L’Aston Martin è bloccata all’uscita di quel tratto così complicato e lo spagnolo non è stato in grado di tirarla fuori di li.08.34 Le Ferrari sono in azione con le hard e fanno segnare il record nel T1. Leclerc arriva al T2 con 221 millesimi su Russell, Hamilton con 802. Ma tutto è fermo! Ancora!08.33 Si lanciano tutti tranne Sainz che rimane ai box con i problemi di bilanciamento sulla sua Williams.08.32 La sensazione è che ora iandranno subito con il time attack (infatti molti hanno già le soft) per poi concentrarsi sul passo gara nella parte finale del turno.