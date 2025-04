Roma Juve due ballottaggi per Tudor in vista della sfida dell’Olimpico I dubbi del tecnico bianconero

Roma Juve, due ballottaggi per Tudor in vista del big match dello stadio Olimpico in programma domenica sera. Tutti i dubbi del tecnico bianconero

Domenica sera la Juve scenderà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma per affrontare la squadra allenata da Ranieri nel big match di questa trentunesima giornata di campionato.

Secondo la Gazzetta dello Sport sono due i dubbi di formazione ancora da sciogliere: in fascia lo schieramento o meno di Cambiaso dal primo minuto (l'alternativa è rappresentata dal solito McKennie), mentre in avanti accanto a Yildiz Conceicao insidia Koopmeiners.

