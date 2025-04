Chiaia lite tra giovanissimi finisce a coltellate | fermato un 14enne

lite tra giovani scoppiata tra i locali di Chiaia a Napoli. Accoltellato alla coscia in largo Vasto a Chiaia, fermato il presunto aggressore: ha 14 anni. Nella serata di mercoledì, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti tra . 2anews.it - Chiaia, lite tra giovanissimi finisce a coltellate: fermato un 14enne Leggi su 2anews.it Il minorenne è accusato di aver ferito con un coltello un 18enne al culmine di unatra giovani scoppiata tra i locali dia Napoli. Accoltellato alla coscia in largo Vasto ail presunto aggressore: ha 14 anni. Nella serata di mercoledì, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti tra .

