«Vi spiego perché la politica dei dazi rischia di portarci in una nuova guerra mondiale».

Il professor Francis Fukuyama dice che la storia ha ripreso a correre. Ma ora sta andando nella direzione sbagliata. Il docente di Stanford, teorico della Fine della Storia, dice che «Trump ripete le politiche che negli anni Trenta ci portarono alla». E che i nuovi«sono la decisione più idiota che abbia mai visto da un presidente americano. Saranno completamente controproducenti e probabilmente getteranno l’economiain una recessione molto grave, se non nella depressione. Tutto si basa sull’incapacità di Trump di capire come funziona l’economia. È difficile per me comprendere come un presidente americano possa fare qualcosa di così ridicolo e dannoso per la sua stessa società», dice in un’intervista a Repubblica.Ridicolo e dannosoLa lamentela sull’america derubata, secondo il prof, «non ha alcun senso.