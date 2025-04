Anteprima24.it - Tragico schianto sull’A16: muore imprenditore 60enne, due feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di un morto e dueilbilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sul l’A16, nella zona al confine tra Irpinia e Nolano, a pochi metri dall’uscita di Tufino.La vittima è Nicola Monaco, originario di Ariano Irpino, noto imprenditori del posto ed esperto del settore fieristico: viaggiava sul sedile passeggero della Panda 4×4 guidata da un’altra persona di Ariano Irpino. Tre i passeggeri della vettura che e’ rimasta coinvolta nel sinistro che e’ in corso di accertamento da parte del personale della Polstrada di Avellino, la Sottosezione di Avellino Ovest competente per il tratto autostradale in questione.L’uomo era di ritorno in Irpinia dopo una visita alla moglie ricoverata a Napoli, viaggiando insieme a un amicoIn un primo momento, le condizioni di Monaco non destavano particolare preoccupazione.