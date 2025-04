Sport.quotidiano.net - Forlì, tre scontri diretti per difendere i playoff. Dopo la rimonta, prova a blindare il 4° posto

La classifica di serie A2, finalmente, sorride a. Il punto più basso fu il 26 gennaio,il ko di Livorno alla 23ª giornata, con i biancorossi all’11°, oltre metà campionato ed erano oltre metà classifica, condannati (situazione che si è verificata in altri momenti) al play-in, una partita dentro o fuori per di più in trasferta. La striscia positiva degli ultimi due mesi (nove vittorie e due soli scivoloni) li ha infatti lanciati in orbita al quartoa 42 punti, scalando sette posizioni. Finisse oggi la regular season, l’Unieuro sarebbe matematicamente qualificata ai, sarebbe la testa di serie numero 3 del tabellone e avrebbe dalla sua almeno un turno di post-season col fattore campo a favore. Quando mancano quattro giornate al termine della regular season, dunque, è proprio questo il principale ‘focus’ della squadra di Antimo Martino.