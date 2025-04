I Testimoni di Geova danno il via a una campagna di inviti

Arezzo, 4 aprile 2025 – I Testimoni di Geova danno il via a una campagna di inviti. Gli abitanti di Arezzo sono invitati a due eventi speciali che avranno luogo ad aprile. Per i Testimoni di Geova in tutto il mondo il giorno più importante del 2025 sarà sabato 12 aprile. In quella data, che corrisponde al 14 nisan del calendario ebraico, Gesù oltre 2.000 anni fa istituì la celebrazione della Cena del Signore qualche ora prima di morire. Pertanto, i Testimoni di Geova si riuniscono ogni anno il 14 nisan per ricordare la morte di Gesù Cristo. Lo fanno in obbedienza alle sue parole riportate in Luca 22:19: "Continuate a far questo in mio ricordo". "Nel mondo ci sono oltre 9 milioni di Testimoni di Geova. Tuttavia, lo scorso anno, alla Commemorazione hanno assistito oltre 21 milioni di persone", ha affermato Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova.

