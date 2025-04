Internews24.com - Luis Henrique Inter, bomba di mercato: Marotta accelera, vuole chiudere entro questa data. Ecco la cifra chiesta da Marsiglia

Leggi su Internews24.com

di RedazioneEnrique, finalmente arrivano novità concrete sul colpo di calcio, spunta lae laper, sembrerebbero arrivare novità preziose sulla voce di calcioche in questi giorni sta tenendo col fiato sospeso tutti i tifosi del club nerazzurro. A riportare nuove indiscrezioni ci ha pensato La Gazzetta dello Sportmattina, a partire dalla presenza di Benatia (ds del Marsiglia, club dove milita il calciatore) a San Siro. Un breve passaggio dalla Rosea:– «Benatia era a Milano probabilmente per discutere di altri affari (il milanista Bennacer, ad esempio, è in prestito proprio all’Olympique), non è detto che con i dirigenti dell’ci siano stati approfondimenti proprio l’altra sera ma quel che è certo è che il dialogo tra i due club è aperto da un po’.