Le pagelle Robinson sale in cattedra Primi punti per Conti | debutto ok

Robinson 7,5. Le gambe funzionano, la mano c’è sempre stata e l’approccio alla gara è ottimo. Se riesce a essere questo tipo di leader tecnico per la squadra, allora RivieraBanca può arrivare davvero lontano. Stupisce l’unico assist, ma a contorno dei 17 punti porta anche 6 rimbalzi e grande Continuità. Marini 6,5. Prova sufficiente per la guardia biancorossa, che non è assistito dalla percentuale nel tiro da fuori (1/4) ma infila comunque 12 punti, utilissimi alla causa. Anumba 7. Sfiora la doppia cifra, ci mette energia e in attacco è efficace come non sempre gli accade. È comunque soprattutto dietro che riesce a essere prezioso per il gruppo. Johnson 5,5. Serata no, per i pochi tiri a disposizione e anche per il colpo alla maschera che sembrava poterlo mettere ko nel terzo quarto. Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Robinson sale in cattedra. Primi punti per Conti: debutto ok Leggi su Sport.quotidiano.net 7,5. Le gambe funzionano, la mano c’è sempre stata e l’approccio alla gara è ottimo. Se riesce a essere questo tipo di leader tecnico per la squadra, allora RivieraBanca può arrivare davvero lontano. Stupisce l’unico assist, ma a contorno dei 17porta anche 6 rimbalzi e grandenuità. Marini 6,5. Prova sufficiente per la guardia biancorossa, che non è assistito dalla percentuale nel tiro da fuori (1/4) ma infila comunque 12, utilissimi alla causa. Anumba 7. Sfiora la doppia cifra, ci mette energia e in attacco è efficace come non sempre gli accade. È comunque soprattutto dietro che riesce a essere prezioso per il gruppo. Johnson 5,5. Serata no, per i pochi tiri a disposizione e anche per il colpo alla maschera che sembrava poterlo mettere ko nel terzo quarto.

Le pagelle. Robinson sale in cattedra. Primi punti per Conti: debutto ok. BM ON LBA/ Le Pagelle: Corey Davis e Payton Willis firmano il capolavoro della Vanoli Cremona, brilla anche Tariq Owens. Deludono JD Notae e Justin Robinson nelle fila di Trapani - di Valerio Laurenti. BM ON A2/ FORLÌ SI PRENDE IL DERBY DI ROMAGNA: RIMINI BATTUTA 78-73 - di EUGENIO PETRILLO. A2 F - La Nuova Icom non sbaglia contro la Virtus Benevento. Ne parlano su altre fonti

Le pagelle. Robinson sale in cattedra. Primi punti per Conti: debutto ok - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Lazio-Viktoria Plzen 1-1, le pagelle: Romagnoli, terzo gol di fila (7,5). Vecino sale in cattedra (7), Patric troppi errori (5,5) - Le pagelle della Lazio PROVEDEL 6,5 ... VECINO 7 Carbura lentamente per poi salire in cattedra, il suo lavoro in interdizione e sui palloni aerei è ossigeno puro per i biancocelesti. (msn.com)

Lazio-Viktoria Plzen 1-1, le pagelle: Romagnoli, terzo gol di fila (7,5). Vecino sale in cattedra (7), Patric troppi errori (5,5) - Le pagelle della Lazio PROVEDEL 6,5 Salva su Kalvach, ringrazia la traversa su un tiro di Vydra dopo un errore in impostazione e non può nulla su Sulc. (leggo.it) Se ne è parlato anche su altre ... (informazione.it)