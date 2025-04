Sport.quotidiano.net - Italiano, al Diavolo tutti i rumors. A Casteldebole ambizioni e solidità

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ignorare il Bologna è ormai impossibile. Anche chi a inizio stagione pensava che la passata stagione fosse una favola irripetibile si è dovuto ricredere. I rossoblù sono di nuovo lì, al quarto posto, in piena corsa per la Champions e l’Europa. Anzi meglio: con un piede in finale di Coppa Italia. Se il campionato fino a ottobre pareva sostenere la tesi di un progetto, la rimonta in campionato e il percorso di Coppa raccontano che la squadra dicresce. E con lei ial passo deili vogliono eli cercano, i rossoblù: fa parte del gioco ma un gioco non è, non più, il Bologna è la realtà emergente del calcio. A proposito:. Nelle ultimi giorni è stato accostato a Milan, Roma e Napoli, nelle ipotesi del mosaico allenatori. Sarebbe bene non dimenticare, però, che a differenza di quanto accaduto con Motta, andato via a scadenza,ha un contratto.