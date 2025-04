Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Segreti Di Famiglia, Puntate Turche: Ecco Che Fine Fa Niyazi!

Leggi su Uominiedonnenews.it

di, ormai smascherato da un videomessaggio di Engin, si toglie la vita. Finiscono così tutti i problemi per Ceylin, inizialmente accusata per l’omicidio!diprosegue e, nel corso delle, si arriverà alla soluzione sull’enigma dell’omicidio di Engin ed anche all’epilogo per il personaggio di. Un videomessaggio di Engin sarà chiarificatore mentrenon sopporterà più il peso della colpa. Mache cosa sta per succedere.di: Engin svela la verità con un videomessaggio!Nel corso dellegià andate in onda didi, i telespettatori hanno scoperto, grazie ad alcuni flashback, che è statodella Scientifica a togliere la vita ad Engin.