Nuoto | ancora sconfitta invece la formazione di pallanuoto Swim Project Codigoro sul podio con le atlete del sincronizzato

Seppur di misura a Como contro la terza in classifica, prosegue a zero punti l’avventura nel campionato di Serie C della, uscitaper 18-14 e sabato prossimo appuntamento in casa con lo Sporting Lodi. Brutta giornata anche per la Juniores, a Verona mai in partita contro i pari età di Fondazione Bentegodi. La società codigorese si consola con l’oro per il Duo e un bronzo nel Solo nela Forlì. Trasferta anche per la giovanile Juniores in casa di Fondazione Bentegodi nella piscina Monte Bianco di Verona, match difficile che ha visto laper 16-4 per i giovani pallanuotisti codigoresi, che non son mai riusciti ad entrare in partita. Partita giocata sul campo da 30 metri che ha reso molto difficile il gioco per lanon abituati alla distanza e il gioco fisico dei veronesi poi ha fatto il resto.